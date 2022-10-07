​Клопп: «Вижу свет в конце тоннеля»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался по поводу результатов своей команды в нынешнем сезоне.

«Нельзя сказать, что мы вернулись. Мы в процессе. Нам нужна стабильность. Меня не интересует краткосрочный диагноз. Нужно быть хорошими, пока не станем выдающимися.

Впереди «Арсенал», затем «Рейнджерс», далее «Манчестер Сити». Могу сказать, что я вижу свет в конце тоннеля. Я позитивен и оптимистичен. У нас всё ещё прекрасная команда, но нужно играть. Важно снова стать непредсказуемыми, нам нужны разные системы игры, чтобы выбирать между ними в зависимости от соперника», - сказал Клопп на пресс-конференции.

В воскресенье, 9 октября, «Ливерпуль» сыграет в гостях у «Арсенала», лидирующего в таблице АПЛ.