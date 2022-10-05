Оуэн: «Хотел вернуться в «Ливерпуль», когда уходил из «Реала»

Бывший нападающий «Ливерпуля» Майкл Оуэн признался, что в 2005 году хотел вернуться на «Энфилд» из мадридского «Реала». Летом 2004 года англичанин перешёл в «королевский клуб», где не смог заиграть из-за отсутствия стабильной практики.

«Когда я уходил из «Реала», я пообщался с «Ливерпулем». Я хотел, чтобы меня выкупили обратно. Клуб сделал предложение в размере 12 миллионов евро. Они продали меня за 8 миллионов, но были готовы доплатить. Я думал, что возвращаюсь домой», – цитирует Оуэна BT Sport.

Напомним, что тем летом Оуэн так и не вернулся в «Ливерпуль». Футболист оказался в «Ньюкасл», а спустя несколько лет перешёл в «Манчесте Юнайтед», с которым выиграл АПЛ.