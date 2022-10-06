Мартинелли: «В «Арсенале» я стал совершенно другим игроком»

Нападающий «Арсенала» Габриэль Мартинелли рассказал о своём прогрессе в лондонском клубе. Напомним, бразилец перебрался на «Эмирейтс» летом 2019 года, когда команду ещё тренировал Унаи Эмери.

«У меня всё ещё есть много лет для того, чтобы прогрессировать, но в эти три года я стал совершенно другим игроком в «Арсенале». Мой стиль игры и понимание тактики стали совершенно другими», – заявил Мартинелли в интервью The Times.

В новом сезоне Мартинелли успел отметиться уже тремя голами и результативной передачей в чемпионате Англии. В скором времени бразилец должен подписать с «Арсеналом» новый контракт на улучшенных условиях.