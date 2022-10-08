Сэвидж: «Ливерпуль» выбыл из чемпионской гонки уже спустя 8 туров»

Бывший полузащитник «Блэкберна» Робби Сэвидж прокомментировал неудачный старт сезона «Ливерпуля». Напомним, команда Юргена Клоппа после 8 сыгранных матчей идёт на девятом месте в турнирной таблице.

«Ливерпуль» выбыл из чемпионской гонки спустя всего 8 туров. Зато «Арсенал» будет бороться за золотые медали. Это видно уже сейчас», – цитирует Сэвиджа Liverpool Echo.

Напомним, что «Ливерпуль» и «Арсенал» встретятся завтра на «Эмирейтс» в рамках Английской премьер-лиги. Команда Микеля Артеты лидирует в чемпионате с отрывом в одно очко от «Манчестер Сити», который проведёт свой матч сегодня против «Саутгемптона».