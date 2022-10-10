Клопп сообщил о травме одного из лидеров «Ливерпуля»

Рулевой «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал повреждение ведущего защитника команды Трента Александера-Арнольда.

«У него вывих лодыжки. Это не самые приятные новости для меня. В ближайшее время Трент пройдет медицинское обследование», - передает слова немецкого специалиста пресс-служба мерсисайдского топ-клуба.

Напомним, что накануне «Ливерпуль» встречался с лондонским «Арсеналом» и потерпел поражение со счетом 2:3. После этой неудачи мерсисайдский коллектив занимает лишь десятое место в турнирной таблице Премьер-лиги.

В следующем туре команда Клоппа встретится с «Манчестер Сити».