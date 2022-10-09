«Ливерпуль» выдал худший старт за последние десять лет

В матче десятого тура английского чемпионата Премьер-лиги лондонский «Арсенал» обыграл гостей из «Ливерпуля» со счетом 3:2. Гости дважды сравнивали счет, но все же «канониры» забили свой третий, решающий гол. В результате после восьми сыгранных матчей у подопечных Юргена Клоппа две победы, четыре ничьи и два поражения - в общей сложности десять очков и десятое место в турнирной таблице.

Это худший старт для «Ливерпуля» с сезона 2012\2013, тогда у команды было девять очков, а сезон она закончила лишь на седьмом месте. Ну а чемпионом в последний пока что раз стал «Манчестер Юнайтед».