По информации издания A Bola, руководство «Арсенала» заинтересовано в подписании иранского нападающего «Порту» Мехди Тареми.

Сообщается, что наставник «канониров» Микель Артета настроен бросить вызов «Манчестер Сити», для чего лондонцам нужны новые игроки уже этой зимой. Одним из кандидатов является именно Тареми. Более того, в сделке заинтересован и агент иранского форварда. Также в гонке за Мехди может поучаствовать и «Челси».

30-летний иранец отлично выступает за португальский гранд. Он забил 26 голов при 17 результативных передачах в 48 играх прошлого сезона. В текущей кампании на счету Тареми семь забитых мячей при шести ассистах в 11 матчах.

