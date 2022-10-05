Пирс – о Нуньесе: «Анри тоже не был хорош в своём первом сезоне в АПЛ»

Бывший футболист и тренер «Манчестер Сити» Стюарт Пирс призвал дать время на адаптацию нападающему «Ливерпуля» Дарвину Нуньесу, который в новом сезоне отметился одним голом и ассистом в чемпионате Англии.

«В этой стране очень трудно адаптироваться к местному футболу. Главным примером я бы назвал Анри. В его первый сезон Тьерри тоже нельзя было назвать лучшим футболистом в истории Премьер-лиги», – цитирует Пирса Talksport.

Напомним, что Дарвин Нуньес не забил ни одного гола за «Ливерпуль» с момента, когда выбыл из строя из-за дисквалификации за красную карточку в матче второго тура АПЛ с «Кристал Пэлас».