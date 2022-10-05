Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Пирс – о Нуньесе: «Анри тоже не был хорош в своём первом сезоне в АПЛ»

05 Октября 2022 • 13:52 Комментировать
Арсенал
...
Ливерпуль
1 2.55 X 3.70 2 2.55
09.10 18:30

Бывший футболист и тренер «Манчестер Сити» Стюарт Пирс призвал дать время на адаптацию нападающему «Ливерпуля» Дарвину Нуньесу, который в новом сезоне отметился одним голом и ассистом в чемпионате Англии.

«В этой стране очень трудно адаптироваться к местному футболу. Главным примером я бы назвал Анри. В его первый сезон Тьерри тоже нельзя было назвать лучшим футболистом в истории Премьер-лиги», – цитирует Пирса Talksport.

Напомним, что Дарвин Нуньес не забил ни одного гола за «Ливерпуль» с момента, когда выбыл из строя из-за дисквалификации за красную карточку в матче второго тура АПЛ с «Кристал Пэлас».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Стюарт Пирс Тьерри Анри Дарвин Нуньес
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
АРСЕНАЛ ЛИВЕРПУЛЬ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 05 Октября
14:09 · Англия. Премьер-лига
Нуньес: «Когда говорит Клопп, я ничего не понимаю»
13:52 · Англия. Премьер-лига
Пирс – о Нуньесе: «Анри тоже не был хорош в своём первом сезоне в АПЛ»
13:41 · Англия. Премьер-лига
«Вулверхэмптон» определился с запасным кандидатом на пост тренера, если клубу не удастся назначить Лопетеги
13:19 · Англия. Премьер-лига
Жоэлинтон: «Ньюкаслу» недостаточно одного сезона для построения топ-клуба»
13:09 · Англия. Премьер-лига
Мусиала летом может оказаться в английском топ-клубе
12:09 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» и «Боруссия» нашли усиление в «Аяксе»
12:03 · Англия. Премьер-лига
4 игрока «МЮ» не тренировались с командой сегодня утром
11:52 · Англия. Премьер-лига
Анри назвал футболистов, которые сыграли решающую роль в успехе «Арсенала»
11:37 · Англия. Премьер-лига
«Интер» готовится купить полузащитника «Манчестер Юнайтед» 1
11:28 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» хотел подписать Нкунку, когда команду возглавлял Рангник
11:15 · Англия. Премьер-лига
Хендерсон назвал двух лучших игроков, с которыми ему приходилось играть
11:00 · Англия. Премьер-лига
Мерсон восхитился игрой Жоржиньо
10:45 · Англия. Премьер-лига
Тилеманс точно не продлит контракт с «Лестером»
10:44 · Англия. Премьер-лига
Кулибали: «Жиру действительно является топ-футболистом»
10:32 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» предложил новый контракт Салиба
Все новости
Рекомендуем