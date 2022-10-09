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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Лэмпард: «В первом тайме мы сыграли слишком плохо»

09 Октября 2022 • 23:56 Комментировать
Арсенал
3:2
Ливерпуль
окончен

В матче десятого тура АПЛ между «Эвертоном» и «Манчестер Юнайтед» были забиты три мяча, и победный гол в матче записал на свой счет рано вышедший на замену вместо Антони Марсьяля португальский форвард Криштиану Роналду. Он получил мяч от осуществившего перехват Каземиро, после чего вышел на свидание с Пикфордом и поразил ворота.

Отыграться «Эвертон» так и не сумел, и наставник клуба Фрэнк Лэмпард расстроен таким исходом матча:

- В первом тайме мы должны были сыграть лучше. Мы не соответствовали нашим обычным стандартам, это был не «Эвертон». Такая команда, как «Манчестер Юнайтед», наказывает за ошибки. Но мы учимся, поэтому можно понять и такую игру после наших недавних результатов, это процесс роста, - цитирует Лэмпарда BBC Sport.

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Евро-Футбол.Ру,
Эвертон Манчестер Юнайтед Фрэнк Лэмпард
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