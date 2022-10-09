Лэмпард: «В первом тайме мы сыграли слишком плохо»

В матче десятого тура АПЛ между «Эвертоном» и «Манчестер Юнайтед» были забиты три мяча, и победный гол в матче записал на свой счет рано вышедший на замену вместо Антони Марсьяля португальский форвард Криштиану Роналду. Он получил мяч от осуществившего перехват Каземиро, после чего вышел на свидание с Пикфордом и поразил ворота.

Отыграться «Эвертон» так и не сумел, и наставник клуба Фрэнк Лэмпард расстроен таким исходом матча:

- В первом тайме мы должны были сыграть лучше. Мы не соответствовали нашим обычным стандартам, это был не «Эвертон». Такая команда, как «Манчестер Юнайтед», наказывает за ошибки. Но мы учимся, поэтому можно понять и такую игру после наших недавних результатов, это процесс роста, - цитирует Лэмпарда BBC Sport.