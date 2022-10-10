Клопп: «Ливерпуль» выбыл из борьбы за чемпионство»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп пообщался с журналистами после поражения от лондонского «Арсенала» в матче десятого тура чемпионата Англии. Мерсисайдцы уступили на «Эмирейтс» со счетом 2:3.

«Мы выбыли из гонки за чемпионским титулом. Сейчас «Ливерпуль» переживает черную полосу, у нас есть проблемы. Мы должны пройти через это все вместе. Уже работаем над этим», - передает слова немецкого специалиста портал FourFourTwo.

«Ливерпуль» занимает лишь десятое место в турнирной таблице чемпионата Англии. В следующем туре мерсисайдский коллектив встретится с «Манчестер Сити».