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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Клопп: «Ливерпуль» выбыл из борьбы за чемпионство»

10 Октября 2022 • 08:51 Комментировать
Арсенал
3:2
Ливерпуль
окончен

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп пообщался с журналистами после поражения от лондонского «Арсенала» в матче десятого тура чемпионата Англии. Мерсисайдцы уступили на «Эмирейтс» со счетом 2:3.

«Мы выбыли из гонки за чемпионским титулом. Сейчас «Ливерпуль» переживает черную полосу, у нас есть проблемы. Мы должны пройти через это все вместе. Уже работаем над этим», - передает слова немецкого специалиста портал FourFourTwo.

«Ливерпуль» занимает лишь десятое место в турнирной таблице чемпионата Англии. В следующем туре мерсисайдский коллектив встретится с «Манчестер Сити».

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Юрген Клопп
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