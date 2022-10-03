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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Мартинелли может перебраться в другой топ-клуб АПЛ

03 Октября 2022 • 12:14 Комментировать (1)
Челси
...
Вулверхэмптон
1 1.38 X 4.70 2 8.50
08.10 17:00

Нападающий лондонского «Арсенала» Габриэль Мартинелли в будущем может оказаться в другом топ-клубе из Английской премьер-лиги. По информации от журналиста Сэми Моккбела, бразилец своей успешной игрой на старте  сезона заинтересовал сразу несколько команд.

По сведениям источника, среди заинтересованных клубов есть «Челси», который пристально следит за Мартинелли. Упростить переход может тот факт, что у бразильца осталось всего два года по контракту с «Арсеналом».

В новом сезоне Мартинелли отметился тремя голами и одной результативной передачей в восьми матчах чемпионата Англии. Бразилец выступает за «Арсенал» с 2019 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Арсенал Лондон Габриэль Мартинелли
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ЧЕЛСИ ВУЛВЕРХЭМПТОН
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Комментарии (1)
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LMI
03 Октября 2022 в 13:37
Сомневаюсь.
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03.10  22:00 Лестер ... Ноттингем Форест 1.90 3.75 4.10
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