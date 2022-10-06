Обамеянг – о проклятии 9 номера в «Челси»: «Не особо прислушиваюсь к таким вещам»

Нападающий «Челси» Пьер-Эмерик Обамеянг объяснил, почему выбрал в новой команде девятый номер. Напомним, в своё время эту цифру на спине носили такие форварды, как Фернандо Торрес, Радамель Фалькао, Ромелу Лукаку, Матея Кежман, Гонсало Игуаин, Альваро Мората и Эрнан Креспо. Все перечисленные игроки не смогли заиграть на «Стэмфорд Бридж».

«Не знаю, я не особо прислушиваюсь к таким вещам. Мне нравится девятый номер, именно поэтому я его взял. Я не жалею о своём выборе. Надеюсь забить ещё много голов», – сказал Обамеянг в интервью Hayters TV.

Обамеянг провёл за «Челси» уже 4 матча во всех турнирах, где отметился двумя забитыми голами.