«Вулверхэмптон» определился с запасным кандидатом на пост тренера, если клубу не удастся назначить Лопетеги

«Вулверхэмптон» определился с тренером, которого может назначить в том случае, если Хулен Лопетеги останется в «Севилье». По информации от журналиста Николо Скиры, одним из кандидатов является Педру Мартинш, который ранее покинул пост тренера греческого «Олимпиакоса».

Приоритетным вариантом для «волков» является Лопетеги. Испанца на посту главного тренера «Севильи» должен сменить бывший наставник клуба Хорхе Сампаоли, который в прошлом сезоне возглавлял «Марсель» и финишировал с «провансальцами» на втором месте в чемпионате Франции.

Следующий матч «Вулверхэмптон» сыграет в АПЛ на выезде с «Челси». К тому моменту у клуба вряд ли будет новый тренер.