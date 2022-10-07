«Манчестер Сити» и «Челси» – фавориты в борьбе за Беллингема

«Манчестер Сити» и лондонский «Челси» пока лидируют в борьбе за полузащитника дортмундской «Боруссии» Джуда Беллингема. По информации от Sport Bild, эти клубы опережают своих конкурентов в гонке за игроком, стоимость которого оценивается в 100 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что помимо «Челси» и «Манчестер Сити» за Беллингема будут бороться такие клубы, как «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль» и мадридский «Реал». «Королевский клуб» якобы определил Джуда своей главной трансферной целью на следующее лето.

Напомним, «Манчестер Сити» летом купил у дортмундской «Боруссии» другого молодого таланта – Эрлинга Холанна, который в данный момент является лучшим бомбардиром АПЛ и Лиги чемпионов.