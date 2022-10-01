Нкунку прошёл медосмотр для «Челси», а не по личным причинам

Нападающий «РБ Лейпцига» Кристофер Нкунку всё ближе к переходу в «Челси».

Как сообщалось ранее, 24-летний футболист уже дал своё согласие на переход в лондонский клуб, однако позднее в СМИ заявили, что медосмотр игрока не связан с трансфером и обусловлен личными причинами. По данным авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, Нкунку прошёл медосмотр именно для «Челси». Стороны действительно близки к согласию.

Кристофер Нкунку забил 55 голов и отметился 48 результативными передачами, отыграв за «РБ Лейпциг» 148 матчей во всех турнирах. Трансферная стоимость игрока сборной Франции оценивается порталом Transfermarkt в 80 млн евро.