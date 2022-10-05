«Манчестер Юнайтед» хотел подписать Нкунку, когда команду возглавлял Рангник

«Манчестер Юнайтед» проявлял интерес к нападающему «РБ Лейпцига» Кристоферу Нкунку, когда манкунианцами руководил немецкий специалист Ральф Рангник, сообщает журналист Фабрицио Романо.

Ранее сообщалось, что 24-летний француз уже подписал предварительный контракт с «Челси» и должен будет присоединиться к лондонской команде перед началом следующего сезона.

По информации Романо, эта сделка всё ещё может сорваться, однако сейчас «Челси» — явный лидер в гонке за игрока.

В текущем сезоне Нкунку провёл в составе «РБ Лейпцига» 12 матчей, забив в них восемь голов и отдав одну результативную передачу. Действующий контракт француза с его нынешним клубом рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает нападающего в 80 миллионов евро.