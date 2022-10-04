«Бавария» всё ещё надеется заполучить Лаймера следующим летом

Мюнхенская «Бавария» всё ещё хочет пригласить полузащитника «РБ Лейпцига» Конрада Лаймера следующим летом на правах свободного агента. Об этом сообщает немецкое издание Sport Bild.

Напомним, что Лаймера всё лето сватали в мюнхенскую «Баварию», но переход так и не состоялся из-за больших финансовых запросов «РБ Лейпцига». «Быки» требовали за игрока с истекающим контрактом 35 миллионов евро.

В приглашении Лаймера заинтересован главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн, который работал с австрийцем в «РБ Лейпциге». Полузащитник также ранее был интересен «Ливерпулю», который также отказался платить 35 миллионов евро.