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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Бавария» всё ещё надеется заполучить Лаймера следующим летом

04 Октября 2022 • 11:53 Комментировать
Майнц
...
РБ Лейпциг
08.10 16:30

Мюнхенская «Бавария» всё ещё хочет пригласить полузащитника «РБ Лейпцига» Конрада Лаймера следующим летом на правах свободного агента. Об этом сообщает немецкое издание Sport Bild.

Напомним, что Лаймера всё лето сватали в мюнхенскую «Баварию», но переход так и не состоялся из-за больших финансовых запросов «РБ Лейпцига». «Быки» требовали за игрока с истекающим контрактом 35 миллионов евро.

В приглашении Лаймера заинтересован главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн, который работал с австрийцем в «РБ Лейпциге». Полузащитник также ранее был интересен «Ливерпулю», который также отказался платить 35 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария РБ Лейпциг Конрад Лаймер
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МАЙНЦ РБ ЛЕЙПЦИГ
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