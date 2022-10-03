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Чемпионат Германии. Бундеслига

Лаймер отказался продлевать контракт с «РБ Лейпцигом»

03 Октября 2022 • 13:49 Комментировать
Майнц
...
РБ Лейпциг
08.10 16:30

Полузащитник «РБ Лейпцига» Конрад Лаймер отказался продлевать контракт со своим клубом. По информации от журналиста Николо Скиры, австриец отклонил предложение «быков» о новом соглашении.

Напомним, летом Лаймер мог оказаться в «Баварии» или «Ливерпуле», но «РБ Лейпциг» настойчиво сообщил этим клубам, что будет готов отпустить своего футболиста лишь за 35 миллионов евро, даже несмотря на истекающий через год контракт.

Ранее появились слухи, что  Конрад Лаймер якобы уже договорился с мюнхенской «Баварией» о трансфере на правах свободного агента, который может состояться следующим летом.

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Евро-Футбол.Ру,
РБ Лейпциг Конрад Лаймер
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