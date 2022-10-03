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«Челси» согласовал долгосрочный контракт с Нкунку

03 Октября 2022 • 01:38 Комментировать
Майнц
...
РБ Лейпциг
08.10 16:30

Нападающий «РБ Лейпцига» Кристофер Нкунку находится в шаге от перехода в «Челси».

Как уже сообщалось ранее, лондонцы достигли предварительной договорённости с футболистом сборной Франции, который прошёл медосмотр для клуба. Теперь стало известно, что стороны полностью согласовали условия контракта – договор Нкунку с «Челси» будет рассчитан до лета 2028 года, о чём сообщает инсайдер Николо Скира. Трансфер может быть оформлен уже в ближайшие недели.

Кристофер Нкунку записал себе в актив восемь голов и одну результативную передачу в 12 матчах за «РБ Лейцпиг» в текущем сезоне. По итогам прошедшей кампании 24-летний форвард был признан лучшим игроком Бундеслиги.

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