«Челси» согласовал долгосрочный контракт с Нкунку

Нападающий «РБ Лейпцига» Кристофер Нкунку находится в шаге от перехода в «Челси».

Как уже сообщалось ранее, лондонцы достигли предварительной договорённости с футболистом сборной Франции, который прошёл медосмотр для клуба. Теперь стало известно, что стороны полностью согласовали условия контракта – договор Нкунку с «Челси» будет рассчитан до лета 2028 года, о чём сообщает инсайдер Николо Скира. Трансфер может быть оформлен уже в ближайшие недели.

Кристофер Нкунку записал себе в актив восемь голов и одну результативную передачу в 12 матчах за «РБ Лейцпиг» в текущем сезоне. По итогам прошедшей кампании 24-летний форвард был признан лучшим игроком Бундеслиги.