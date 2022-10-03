Нкунку подписал предварительный контракт с «Челси»

Нападающий «РБ Лейпцига» Кристофер Нкунку подписал предварительный контракт с лондонским «Челси». По сообщениям от британского журналиста Дэвида Орнштейна, француз присоединится к команде Грэма Поттера перед началом следующего сезона.

«Челси» заплатит за нападающего чуть больше отступных, которые составляют 60 миллионов евро. Таким образом «пенсионеры» хотят обезопасить себя от попыток перехватить футболиста со стороны других клубов.

Нкунку хочет выступать в Английской премьер-лиге. Кристофер несколько месяцев назад был признан лучшим футболистом сезона в чемпионате Германии.