Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Вивелл покинул пост технического директора «РБ Лейпцига», его связывают с работой в «Челси»

07 Октября 2022 • 13:36 Комментировать
Майнц
...
РБ Лейпциг
08.10 16:30

Технический директор «РБ Лейпцига» Кристофер Вивелл покинул свою должность. Об этом «быки» официально сообщили на своём сайте.

Напомним, что недавно британская пресса связывала Вивелла с аналогичной должностью в лондонском «Челси», которая остаётся вакантной после ухода Петра Чеха.

«Челси» в последнее время также занимается активным поиском нового спортивного директора. Совладелец клуба Тодд Бёли намерен назначить на эту должность нового специалиста до начала чемпионата мира в Катаре, который пройдёт с ноября по декабрь.

В данный момент «Челси» идёт на пятом месте в турнирной таблице чемпионата Англии.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Челси РБ Лейпциг Кристофер Вивелл
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
МАЙНЦ РБ ЛЕЙПЦИГ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 07 Октября
13:54 · Англия. Премьер-лига
Купер продлил контракт с «Ноттингем Форест» до 2025 года
13:36 · Англия. Премьер-лига
Вивелл покинул пост технического директора «РБ Лейпцига», его связывают с работой в «Челси»
13:03 · Англия. Премьер-лига
Ван Бастен: «То, что Зиеш сидит на скамейке – это несчастье для всего футбола»
12:47 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» и «Челси» – фавориты в борьбе за Беллингема
12:33 · Англия. Премьер-лига
Далот – о победе над «Омонией»: «Замены сделали разницу»
11:42 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг с пониманием относится к ситуации Роналду, но не хочет отпускать португальца в январе 4
11:42 · Англия. Премьер-лига
Роджерс отказал двум клубам ради «Лестера»
11:25 · Англия. Премьер-лига
Силва – о Поттере: «Он особенный, приятный и скромный парень»
11:10 · Англия. Премьер-лига
Леау: «Джеймс – самый сложный соперник, против которого мне когда-либо приходилось играть»
10:59 · Англия. Премьер-лига
Лахтер: «Гай Ричи хотел снять фильм про Аршавина»
10:51 · Англия. Премьер-лига
Брозович ответил согласием на предложение топ-клуба АПЛ
10:37 · Англия. Премьер-лига
«МЮ» хочет подписать одного из лидеров «Зальцбурга»
09:59 · Англия. Премьер-лига
Артета: «Счастлив, что Нкетиа играет в моей команде»
09:57 · Англия. Премьер-лига
Названа сумма продажи «Борнмута»
09:52 · Англия. Премьер-лига
Артета: «Виейра – большая угроза для соперников»
Все новости
Рекомендуем