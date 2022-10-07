Вивелл покинул пост технического директора «РБ Лейпцига», его связывают с работой в «Челси»

Технический директор «РБ Лейпцига» Кристофер Вивелл покинул свою должность. Об этом «быки» официально сообщили на своём сайте.

Напомним, что недавно британская пресса связывала Вивелла с аналогичной должностью в лондонском «Челси», которая остаётся вакантной после ухода Петра Чеха.

«Челси» в последнее время также занимается активным поиском нового спортивного директора. Совладелец клуба Тодд Бёли намерен назначить на эту должность нового специалиста до начала чемпионата мира в Катаре, который пройдёт с ноября по декабрь.

В данный момент «Челси» идёт на пятом месте в турнирной таблице чемпионата Англии.