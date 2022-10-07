Бывший технический директор «РБ Лейпцига» Вивелл перейдёт на работу в «Челси»

Бывший технический директор «РБ Лейпцига» Кристофер Вивелл продолжит карьеру в «Челси», сообщает журналист Мэтт Лоу.

По информации источника, в «Челси» Вивелл будет занимать аналогичную должность. Напомним, в структуре немецкого клуба специалист работал с сезона 2020/2021. Сегодня, 7 октября, было официально объявлено об уходе Вивелла из «РБ Лейпцига».

Отметим, что совладелец «Челси» Тодд Бёли также продолжает поиски нового спортивного директора, которого лишился лондонский клуб после ухода Марины Грановской.

В текущем розыгрыше АПЛ «синие» успели провести семь матчей, в которых набрали 13 очков. На данный момент команда Грэма Поттера располагается на пятом месте в турнирной таблице чемпионата Англии.