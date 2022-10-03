«Челси» ведёт продвинутые переговоры по трансферу Гвардиола

Лондонский «Челси» ведёт продвинутые переговоры с «РБ Лейпцигом» по трансферу центрального защитника Йошко Гвардиола. По информации от журналиста Мэтта Лоу, «пенсионеры» продолжают попытки заполучить талантливого хорвата.

По сведениям источника, в новом контракте Гвардиола прописана сумма отступных в размере 55 миллионов евро, которая активируется следующим летом. «Челси» хочет действовать быстро, чтобы до начала летнего трансферного окна закрыть сделки как по Нкунку, так и по Гвардиолу.

«Челси» хотел заполучить Гвардиола ещё прошлым летом, но «РБ Лейпциг» не стал отпускать хорвата. Сам защитник недавнем интервью не стал исключать, что в будущем перейдёт в «Челси».