«Челси» разгромил «Вулверхэмптон» и вырвался на четвёртое место

В 10-м туре чемпионата Англии «Челси» играл против «Вулверхэмптона», который начал сбоить в последнее время. Равный первый с обоюдными шансами завершился голом лондонцев. Ряд подач, и Кай Хаверц перевисел в воздухе оппонента, последовал удар головой - мяч в сетке. В начале второй половины Кристиан Пулишич убежал один на один с голкипером и реализовал момент - 2:0. На 90-й минуте Армандо Броя сделал счет разгромным.

«Челси» благодаря третьей победе кряду ворвался в топ-4 команд.