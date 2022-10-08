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«Челси» разгромил «Вулверхэмптон» и вырвался на четвёртое место

08 Октября 2022 • 18:55 Комментировать (1)
Челси
3:0
Вулверхэмптон
окончен

В 10-м туре чемпионата Англии «Челси» играл против «Вулверхэмптона», который начал сбоить в последнее время. Равный первый с обоюдными шансами завершился голом лондонцев. Ряд подач, и Кай Хаверц перевисел в воздухе оппонента, последовал удар головой - мяч в сетке. В начале второй половины Кристиан Пулишич убежал один на один с голкипером и реализовал момент - 2:0. На 90-й минуте Армандо Броя сделал счет разгромным.

«Челси» благодаря третьей победе кряду ворвался в топ-4 команд.

Протокол игры  
Челси3:0Вулверхэмптон
(1:0) Хаверц Кай45'  
(2:0) Пулишич Кристиан54'  
(3:0) Броя Армандо90'  
Аррисабалага КепаАспиликуэта Сесар  22'Чалоба ТревоКулибали КалидуКукурелья МаркЛофтус-Чик Рубен 66' (Ковачич Матео ( 66') Жоржиньо II  61'Галлахер Конор 86' (Чуквуэмека Карни ( 86') Маунт Мэйсон 72' (Броя Армандо ( 72') Пулишич Кристиан 72' (Джеймс Рис II ( 72') Хаверц Кай 86' (Зиеш Хаким ( 86')
Запасные: Чилуэлл БенМенди ЭдуарОбамеянг Пьер-ЭмерикСтерлинг Рахим
Са ЖозеСемеду НелсонКилман МаксГомеш ТотиХонни Кастро 72' (Аит-Нури Раян ( 72') Моутинью ЖоауЛуис Матеус IIТраоре Адама 72' (Кэмпбелл Чем ( 72') Поденсе ДаниэлГуэдеш Гонсалу 46' (Joe Hodge ( 46') Коста Диего 57' (Хи-Чан Хван ( 57')
Запасные: Шаркич МатияБуэно УгоРонен КоннорМоскера Йерсон
08 октября. Стадион "Стэмфорд Бридж" (Лондон).

 

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Комментарии (1)
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Misha_diablo_football
08 Октября 2022 в 19:00
Гарри Поттер оживил пенсионеров, надеюсь на повторение чудо-тенденции аля 2012 (или 2021 как вам угодно)...
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