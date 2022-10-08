«Челси» разгромил «Вулверхэмптон» и вырвался на четвёртое место

В 10-м туре чемпионата Англии «Челси» играл против «Вулверхэмптона», который начал сбоить в последнее время. Равный первый с обоюдными шансами завершился голом лондонцев. Ряд подач, и Кай Хаверц перевисел в воздухе оппонента, последовал удар головой - мяч в сетке. В начале второй половины Кристиан Пулишич убежал один на один с голкипером и реализовал момент - 2:0. На 90-й минуте Армандо Броя сделал счет разгромным.
«Челси» благодаря третьей победе кряду ворвался в топ-4 команд.
Протокол игры
|(1:0) Хаверц Кай45'
|(2:0) Пулишич Кристиан54'
|(3:0) Броя Армандо90'
Аррисабалага Кепа•Аспиликуэта Сесар• 22'Чалоба Трево•Кулибали Калиду•Кукурелья Марк•Лофтус-Чик Рубен66' (Ковачич Матео (66') •Жоржиньо II• 61'Галлахер Конор86' (Чуквуэмека Карни (86') •Маунт Мэйсон72' (Броя Армандо (72') •Пулишич Кристиан72' (Джеймс Рис II (72') •Хаверц Кай86' (Зиеш Хаким (86')
Са Жозе•Семеду Нелсон•Килман Макс•Гомеш Тоти•Хонни Кастро72' (Аит-Нури Раян (72') •Моутинью Жоау•Луис Матеус II•Траоре Адама72' (Кэмпбелл Чем (72') •Поденсе Даниэл•Гуэдеш Гонсалу46' (Joe Hodge (46') •Коста Диего57' (Хи-Чан Хван (57')
Запасные: Шаркич Матия•Буэно Уго•Ронен Коннор•Москера Йерсон
08 октября. Стадион "Стэмфорд Бридж" (Лондон).
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