Конте может организовать переход Канте в «Тоттенхэм»

Полузащитник «Челси» Н'Голо Канте может воссоединиться с Антонио Конте в «Тоттенхэме».

Французский хавбек в прошлом выступал под руководством итальянского наставника в «Челси». Действующий контракт Канте с «синими» истекает следующим летом и с высокой вероятностью не будет продлён, а «Тоттенхэм», как сообщалось ранее, является одним из вариантов продолжения карьеры для 31-летнего игрока из-за его желания остаться в Лондоне. По данным L’Equipe, Канте и Конте продолжают поддерживать связь со времён совместной работы, и рулевой «шпор» вполне может пригласить игрока в свою нынешнюю команду.

Н'Голо Канте лишь дважды появился на поле в текущем сезоне в составе «Челси».