Владелец «Челси» Бёли попытается заполучить Роналду зимой

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду зимой может перейти в «Челси», сообщает The Telegraph.

По информации источника, совладелец лондонского клуба Тодд Бёли мечтает заполучить 37-летнего португальца. Ранее сообщалось, что американский бизнесмен хотел подписать Роналду ещё минувшим летом, однако против этого трансфера выступил тогдашний наставник «синих» Томас Тухель.

Отмечается, что руководство манкунианцев будет не против расстаться со своей легендой, поэтому возможная сделка зависит от самого футболиста.

Действующий контракт нападающего с «красными дьяволами» рассчитан до лета следующего года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Португалии в 20 миллионов евро.