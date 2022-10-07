Поттер – о травме Фофана: «Всё не так плохо, как мы думали»

Рулевой «Челси» Грэм Поттер прокомментировал обновлённую информацию о травме Уэсли Фофана.

Французский центральный защитник, напомним, получил повреждение в недавнем матче Лиги чемпионов против «Милана».

«К счастью, колено Уэсли не в таком плохом состоянии, как мы предполагали изначально. После матча с «Миланом» мы боялись, что из-за травмы он долго не сможет играть, но всё гораздо лучше, чем могло быть, – поведал Поттер на пресс-конференции в преддверии матча с «Вулверхэмптоном».

Английский специалист также высказался о возможном участии Фофана на чемпионате мира: «Это возможно, но будет зависеть от того, как пройдёт его реабилитация».