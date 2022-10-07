Абрахам ответил на вопрос о возможном возвращении в «Челси»

Нападающий «Ромы» Тэмми Абрахам высказался на тему возможного возвращения в «Челси» в будущем.

Напомним, что лондонский клуб обладает первоочерёдным правом выкупа игрока за фиксированную сумму, и в СМИ уже сообщалось о намерении «синих» воспользоваться данной опцией следующим летом.

«Я полностью сосредоточен на том, чтобы делать то же самое, что и в прошлом году. Я счастлив в «Роме», – цитирует OJBsports 25-летнего англичанина. – У нас хорошая команда, хороший тренер. Меня устраивает всё – город, местные болельщики. Но я не могу знать, как всё сложится в будущем», – заявил Абрахам, связанный с «Ромой» контрактом до 2026 года.