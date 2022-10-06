Джеймс: «Победа над «Миланом» ничего не изменила, нам ещё предстоит выезд на «Сан-Сиро»

Защитник «Челси» Рис Джеймс не особо рад победе своей команды над «Миланом», ведь футболист считает, что основная борьба за выход в плей-офф ещё впереди. Напомним, что англичанин вчера оформил гол и ассист в ворота «россонери», что помогло «пенсионерам» подняться на вторую строчку в группе.

«Победа над «Миланом» по большому счёту ничего не изменила. Нам ещё предстоит сыграть на выезде на «Сан-Сиро». Это место является одним из самых тяжёлых для гостевых команд. Они будут ещё более мотивированы, если учитывать сегодняшнее поражение», – заявил Джеймс в интервью после матча.

Напомним, что матч между «Челси» и «Миланом» на «Сан-Сиро» состоится на следующей неделе во вторник.