Кулибали: «Я не идеален, но иду к этому»

Защитник «Челси» Калиду Кулибали высказался о своём игровом времени в лондонской команде.

Напомним, во вчерашней встрече 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Милана» (3:0) сенегальский футболист вышел в стартовом составе «синих» впервые за три последних матча.

«Я игрок, которому нужно регулярно играть, все это знают. Также правда, что мне нужен был период адаптации, но я справлюсь с этим, я ещё не идеален или не такой, каким хочу быть, но я иду к этому», — заявил Кулибали.

31-летний Кулибали перешёл в «Челси» из «Наполи» минувшим летом. В текущем сезоне сенегалец провёл в составе «синих» семь матчей, отметившись в них одним забитым голом.