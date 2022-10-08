Исполняющий обязанности тренера «Вулверхэмптона»: «Игроки сделали все возможное»

В матче десятого тура английской Премьер-лиги «Челси» одержал еще одну победу со счетом 3:0 - обыграв в Лиге чемпионов «Милан» со счетом 3:0, «Челси» сделал то же самое с «Вулверхэмптоном». Временно исполняющий обязанности наставника «волков» Стив Дэвис прокомментировал неудачу своей команды.

- Некоторые отрезки были хорошими. Уверен, что если бы ушли на перерыв, не пропустив, все было бы иначе. Второй тайм начали очень хорошо, но нам не повезло, снова пропустили. Это уже момент удачи или неудачи, ничего не поделаешь. В целом, игроки старались делать все от них зависящее, - цитирует слова Дэвиса BBC Sport.