«Челси» готов удовлетворить требования Шкриньяра по зарплате

Лондонский «Челси» всерьёз рассчитывает усилиться центральным защитником «Интера» Миланом Шкриньяром уже в январе.

Английский гранд предложит за словака порядка 25-30 млн евро – столь невысокая стоимость связана с тем, что контракт игрока истекает следующим летом. «Интер» по-прежнему не договорился со Шкриньяром по условиям нового соглашение, чем может воспользоваться «Челси», готовый платить футболисту около 9 млн евро в год, докладывает журналист Экрем Конур.

В подписании Милана Шкриньяра также заинтересован «ПСЖ». Эксперты портала Transfermarkt оценивает текущую стоимость 27-летнего центрбека в 65 млн евро.