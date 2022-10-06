Обамеянг: «Джеймс – лучший правый защитник в мире»

Нападающий «Челси» Пьер-Эмерик Обамеянг считает своего одноклубника Риса Джеймса лучшим правым защитником в мире. Напомним, что вчера англичанин оформил гол и ассист в матче Лиги чемпионов против «Милана».

«На мой взгляд, Джеймс – лучший правый защитник в мире прямо сейчас. Он проделывает удивительную работу. Вы могли видеть это в матче с «Миланом». Он забил гол и отдал ассист. Рис сейчас в хорошей форме», – цитирует Обамеянга Hayters TV.

Напомним, Джеймс недавно продлил контракт с «Челси» до 2027 года, благодаря чему у англичанина значительно выросла зарплата. Игроком ранее интересовался мадридский «Реал».