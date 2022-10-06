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Обамеянг: «Джеймс – лучший правый защитник в мире»

06 Октября 2022 • 11:41 Комментировать
Челси
...
Вулверхэмптон
1 1.40 X 4.70 2 8.00
08.10 17:00

Нападающий «Челси» Пьер-Эмерик Обамеянг считает своего одноклубника Риса Джеймса лучшим правым защитником в мире. Напомним, что вчера англичанин оформил гол и ассист в матче Лиги чемпионов против «Милана».

«На мой взгляд, Джеймс – лучший правый защитник в мире прямо сейчас. Он проделывает удивительную работу. Вы могли видеть это в матче с «Миланом». Он забил гол и отдал ассист. Рис сейчас в хорошей форме», – цитирует Обамеянга Hayters TV.

Напомним, Джеймс недавно продлил контракт с «Челси» до 2027 года, благодаря чему у англичанина значительно выросла зарплата. Игроком ранее интересовался мадридский «Реал».

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Пьер-Эмерик Обамеянг Рис Джеймс
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ЧЕЛСИ ВУЛВЕРХЭМПТОН
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