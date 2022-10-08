«ПСЖ» общается с Обамеянгом по поводу трансфера следующим летом

«ПСЖ» следующим летом намерен приобрести у лондонского «Челси» нападающего Пьера-Эмерика Обамеянга, который лишь недавно перебрался на «Стэмфорд Бридж» из каталонской «Барселоны».

По информации от журналиста Санти Ауны, габонец уже общается с французским клубом по поводу трансфера следующим летом. При этом могут возникнуть сложности, ведь контракт Обамеянга с «Челси» рассчитан на два года.

Обамеянг забил два гола в первых четырёх матчах за «Челси» в чемпионате Англии и Лиге чемпионов. «Пенсионеры» летом выложили за габонца «Барселоне» 12 миллионов евро и защитника Маркоса Алонсо.