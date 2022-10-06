Силва: «Всё могло бы сложиться иначе, если бы «Милан» сравнял счёт в конце первого тайма»

Защитник «Челси» Тьяго Силва прокомментировал победу своей команды 3:0 над «Миланом» в групповом этапе Лиги чемпионов. Эти три очка позволили «пенсионерам» подняться на вторую строчку в своей группе.

«Мы сыграли отличный матч. Это вполне нормально, когда одна команда играет хорошо, а другой приходится немного страдать. Всё могло бы сложиться иначе, если бы «Милан» сравнял счёт в конце первого тайма», – сказал Силва в интервью Calciomercato после матча.

Напомним, Силва ранее выступал за «Милан» и являлся капитаном «россонери». Следующим летом у бразильца заканчивается контракт с «Челси».