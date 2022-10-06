Лофтус-Чик: «В раздевалке «Челси» сейчас отличная атмосфера»

Полузащитник «Челси» Рубен Лофтус-Чик заявил, что в раздевалке клуба сейчас царит отличная атмосфера. Напомним, вчера «синие» обыграли в Лиге чемпионов «Милан» и поднялись на вторую строчку в таблице своей группы.

«Мы в восторге. В раздевалке сейчас отличная атмосфера. Мы выдали фантастическое выступление, энергия ощущалась с самого начала. В некоторых моментах мы страдали, но всё же прошли через это и добыли результат», – заявил Лофтус-Чик в интервью после матча.

Напомним, что «Челси» в прошлом сезоне дошёл до четвертьфинала Лиги чемпионов, где уступил мадридскому «Реалу» в дополнительное время.