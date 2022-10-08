Броя: «Спасибо фанам за поддержку»

В матче десятого тура английской Премьер-лиги «Челси» одержал еще одну победу со счетом 3:0 - обыграв в Лиге чемпионов «Милан» со счетом 3:0, «Челси» сделал то же самое с «Вулверхэмптоном». Третий, заключительный гол в этом матче забил Армандо Броя - албанский футболист, который отличился впервые в текущем сезоне, и, в целом, в составе «Челси». Броя прокомментировал события игры.

- Спасибо фанам за поддержку. Я очень ждал своей первый гол, теперь не могу описать радость словами. Я могу развиваться в большом клубе, что и происходит. У нас отличная команда, - цитирует слова Брои BBC Sport.