Обамеянг: «Очень рад, что снова выступаю в Лиге чемпионов»

Нападающий «Челси» Пьер-Эмерик Обамеянг заявил, что рад снова выступать в Лиге чемпионов. Напомним, за два матча за «пенсионеров» в нынешнем розыгрыше еврокубка габонец не отметился ни одним результативным действием.

«Мне однозначно не хватало игры в Лиге Чемпионов. Теперь я вновь туда вернулся и должен показать, на что способен», – сказал Обамеянг в интервью после матча с «Кристал Пэлас».

Напомним, с 2018 по 2022 год Обамеянг выступал в составе лондонского «Арсенала», который ни разу за этот период не сыграл в Лиге чемпионов. В момент перехода в габонца в «Барселону», «сине-гранатовые» играли в Лиге Европы.