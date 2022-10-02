На следующий день после поражения от «Вест Хэма» (0:2) «Вулверхэмптон» принял решение об отставке Бруну Лаже с должности главного тренера команды. Об этом рассказывает пресс-служба английского клуба.

«Хотим поблагодарить Бруну и его штаб за все усилия во время работы в клубе и пожелать им всего наилучшего», - говорится в сообщении «волков».

На текущий момент «Вулверхэмптон» располагается в зоне вылета – на 18-й позиции в турнирной таблице. В восьми матчах текущего чемпионата «волки» набрали только шесть очков.

Следующий матч Премьер-лиги «Вулверхэмптон» проведёт 8 октября – против «Челси» на поле соперника.