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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​«Вулверхэмптон» уволил тренера официально

02 Октября 2022 • 19:07 Комментировать
Челси
...
Вулверхэмптон
08.10 17:00

На следующий день после поражения от «Вест Хэма» (0:2) «Вулверхэмптон» принял решение об отставке Бруну Лаже с должности главного тренера команды. Об этом рассказывает пресс-служба английского клуба.

«Хотим поблагодарить Бруну и его штаб за все усилия во время работы в клубе и пожелать им всего наилучшего», - говорится в сообщении «волков».

На текущий момент «Вулверхэмптон» располагается в зоне вылета – на 18-й позиции в турнирной таблице. В восьми матчах текущего чемпионата «волки» набрали только шесть очков.

Следующий матч Премьер-лиги «Вулверхэмптон» проведёт 8 октября – против «Челси» на поле соперника.

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Евро-Футбол.Ру,
Вулверхэмптон Бруну Лаже
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ЧЕЛСИ ВУЛВЕРХЭМПТОН
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