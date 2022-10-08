Хаверц: «Отличный результат для фанов»

В матче десятого тура английской Премьер-лиги «Челси» одержал еще одну победу со счетом 3:0 - обыграв в Лиге чемпионов «Милан» со счетом 3:0, «Челси» сделал то же самое с «Вулверхэмптоном». Первый гол в этом матче забил немецкий нападающий Кай Хаверц, для которого он оказался юбилейным. После игры он поделился своим мнением о событиях матча.

- Я очень счастлив. Мы порадовали своих фанов еще одной крупной победой. И мне приятно было забить. Нам был нужен этот гол перед перерывом, очень нужен. Теперь нас ждет во вторник еще один важный матч в Лиге чемпионов, надо подготовиться к нему, - цитирует слова Хаверца BBC Sport.