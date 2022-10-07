Леау: «Джеймс – самый сложный соперник, против которого мне когда-либо приходилось играть»

Нападающий «Милана» Рафаэл Леау остался под впечатлением от игры защитника «Челси» Риса Джеймса в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов. Напомним, что англичанин помог своей команде сохранить ворота сухими, а также отметился голом и ассистом.

«Я редко говорю об игроках соперника, но этот парень – самый сложный оппонент, против которого мне когда-либо приходилось играть. К тому же, он забил гол и отдал ассист. Не каждый защитник на такое способен», – заявил Леау в интервью после матча.

Напомним, на следующей неделе «Челси» и «Милан» вновь сыграют между собой в Лиге чемпионов. На этот раз матч состоится на «Сан-Сиро».