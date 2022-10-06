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Поттер – о Джеймсе: «Он будет становиться всё лучше и лучше»

06 Октября 2022 • 09:42 Комментировать
Челси
...
Вулверхэмптон
1 1.40 X 4.70 2 8.00
08.10 17:00

Главный тренер «Челси» Грэм Поттер считает, что правый защитник команды Рис Джеймс с годами будет становится всё лучше и лучше. Напомним, англичанин вчера записал на свой счёт гол и результативную передачу в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против «Милана».

«Рис – фантастический игрок. В силу того, что Джеймс молод, он продолжает прогрессировать. С годами он будет становиться всё лучше и лучше. Моя задача – помочь ему раскрыть свой потенциал», – заявил Поттер на пресс-конференции после игры.

Напомним, Рис Джеймс в новом сезоне записал на свой счёт гол и два ассиста в Лиге чемпионов. Также англичанин забил гол и отдал результативную передачу в чемпионате.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Рис Джеймс Грэм Поттер
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ЧЕЛСИ ВУЛВЕРХЭМПТОН
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