Поттер – о Джеймсе: «Он будет становиться всё лучше и лучше»

Главный тренер «Челси» Грэм Поттер считает, что правый защитник команды Рис Джеймс с годами будет становится всё лучше и лучше. Напомним, англичанин вчера записал на свой счёт гол и результативную передачу в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против «Милана».

«Рис – фантастический игрок. В силу того, что Джеймс молод, он продолжает прогрессировать. С годами он будет становиться всё лучше и лучше. Моя задача – помочь ему раскрыть свой потенциал», – заявил Поттер на пресс-конференции после игры.

Напомним, Рис Джеймс в новом сезоне записал на свой счёт гол и два ассиста в Лиге чемпионов. Также англичанин забил гол и отдал результативную передачу в чемпионате.