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Поттер: «Я впечатлён Кулибали, он понимает свою ситуацию»

05 Октября 2022 • 09:34 Комментировать
Челси
...
Вулверхэмптон
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08.10 17:00

Главный тренер «Челси» Грэм Поттер похвалил своего подопечного Калиду Кулибали. Англичанин впечатлён тем, как сенегалец отреагировал на то, что остался в запасе в последних двух матчах команды.

«Я впечатлён Кулибали. В первую очередь тем, какой он человек. Не каждый спокойно бы отреагировал в его ситуации. Я просто сказал, что ему нужно дождаться своего часа», – заявил Поттер на пресс-конференции.

Напомним, что летом Кулибали покупался по требованию уже бывшего тренера «Челси» Томаса Тухеля. Сенегалец, у которого оставался год по контракту с «Наполи», обошёлся «пенсионерам» в сумму в районе 38 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Калиду Кулибали Грэм Поттер
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ЧЕЛСИ ВУЛВЕРХЭМПТОН
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