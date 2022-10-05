Поттер: «Я впечатлён Кулибали, он понимает свою ситуацию»

Главный тренер «Челси» Грэм Поттер похвалил своего подопечного Калиду Кулибали. Англичанин впечатлён тем, как сенегалец отреагировал на то, что остался в запасе в последних двух матчах команды.

«Я впечатлён Кулибали. В первую очередь тем, какой он человек. Не каждый спокойно бы отреагировал в его ситуации. Я просто сказал, что ему нужно дождаться своего часа», – заявил Поттер на пресс-конференции.

Напомним, что летом Кулибали покупался по требованию уже бывшего тренера «Челси» Томаса Тухеля. Сенегалец, у которого оставался год по контракту с «Наполи», обошёлся «пенсионерам» в сумму в районе 38 миллионов евро.