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Поттер: «Фантастическая неделя для «Челси»

08 Октября 2022 • 20:11 Комментировать
Челси
3:0
Вулверхэмптон
окончен

Главный тренер «Челси» Грэм Поттер прокомментировал победу своей команды над «Вулверхэмптоном».

Встреча Премьер-лиги, прошедшая на «Стэмфорд Бридж», завершилась триумфом хозяев поля – 3:0.

«Это фантастическая неделя для «Челси». Очень трудно играть сначала в среду, а затем в субботу, но сегодня мы полностью заслужили победу. Я благодарен игрокам. В последних матчах команда сделала несколько шагов вперёд на пути к тому, чего мы хотим достичь.

Трудность моей работы заключается в выборе состава: у меня есть 20 игроков, но сыграть могут только 11. Кто-то разочаровывается, ведь в Премьер-лиге собраны амбициозные футболисты, желающие выходить на поле в каждом матче», – цитирует BBC Поттера.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Вулверхэмптон Грэм Поттер
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