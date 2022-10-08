Поттер: «Фантастическая неделя для «Челси»

Главный тренер «Челси» Грэм Поттер прокомментировал победу своей команды над «Вулверхэмптоном».

Встреча Премьер-лиги, прошедшая на «Стэмфорд Бридж», завершилась триумфом хозяев поля – 3:0.

«Это фантастическая неделя для «Челси». Очень трудно играть сначала в среду, а затем в субботу, но сегодня мы полностью заслужили победу. Я благодарен игрокам. В последних матчах команда сделала несколько шагов вперёд на пути к тому, чего мы хотим достичь.

Трудность моей работы заключается в выборе состава: у меня есть 20 игроков, но сыграть могут только 11. Кто-то разочаровывается, ведь в Премьер-лиге собраны амбициозные футболисты, желающие выходить на поле в каждом матче», – цитирует BBC Поттера.