Кукурелью выписали из больницы

Защитник «Челси» Марк Кукурелья был выписан из лондонской больницы после того, как залечил свою простуду. Об этом сообщает официальный сайт «пенсионеров».

Также отмечается, что Кукурелья уже принял участие во вчерашней тренировке команды в преддверии матча Лиги чемпионов против «Милана» на «Стэмфорд Бридж», который состоится завтра в 22:00 по московскому времени.

Напомним, что Кукурелья в прошлом сезоне был признан лучшим игроком сезона в «Брайтоне», после чего летом перебрался в «Челси» за рекордную для левого защитника сумму. На счету Марка уже две голевые передачи в 6 матчах Английской премьер-лиги.