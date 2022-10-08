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Диего Коста: «У меня нет проблем с болельщиками «Челси»

08 Октября 2022 • 22:50 Комментировать
Челси
3:0
Вулверхэмптон
окончен

Нападающий «Вулверхэмптона» прокомментировал своё возвращение на «Стэмфорд Бридж».

34-летний испанец вышел в стартовом составе, отыграв до 57-й минуты, после чего был заменён. Встреча завершилась победой «Челси» со счётом 3:0.

«У меня никогда не было никаких проблем с болельщиками «Челси», – цитирует журналист Жоао Бранко форварда «Вулверхэмптона». – Я ушёл из «Челси» исключительно из-за проблем во взаимоотношениях с тренером [Антонио Конте]. Он не рассчитывал на меня, и мне не оставалось ничего, кроме как покинуть клуб. Сегодня я показал, что не имею разногласий с фанами «Челси», – заявил Коста.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Вулверхэмптон Антонио Конте Диего Коста
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