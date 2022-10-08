«Челси» обсудит с Силвой новый контракт после чемпионата мира

Лондонский «Челси» обсудит со своим защитником Тьяго Силвой новый контракт по окончанию чемпионата мира в Катаре, где сборная Бразилии сыграет в группе с такими командами, как Сербия, Швейцария и Камерун.

По информации от журналиста Фабрицио Романо, после чемпионата мира Силва подумает о своей дальнейшей карьере и примет решение по поводу будущего. Не исключено, что футболист останется на «Стэмфорд Бридж» ещё минимум на один сезон.

Действующее соглашение Силвы с «Челси» рассчитано до июля 2022 года. Бразилец ранее заявлял, что хочет продолжать профессиональную карьеру вплоть до 40 лет.