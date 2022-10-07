Ван Бастен: «То, что Зиеш сидит на скамейке – это несчастье для всего футбола»

Бывший нападающий «Аякса» и «Милана» Марко ван Бастен разочарован тем, что полузащитник Хаким Зиеш практически не получает игрового времени в «Челси». Напомним, летом марокканец мог покинуть «Стэмфорд Бридж», но никто из заинтересованных клубов не стал платить за футболиста требуемые деньги.

«Именно такие игроки, как он рождают в нас желание включать телевизор и ходить на матчи. То что он сидит на скамейке, это несчастье для всего футбола», – цитирует ван Бастена Absolute Chelsea.

В нынешнем сезоне Зиеш не отметился ни одним результативным действием в двух матчах чемпионата Англии. Марокканец выступает за «Челси» с лета 2020 года.