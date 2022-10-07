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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Ван Бастен: «То, что Зиеш сидит на скамейке – это несчастье для всего футбола»

07 Октября 2022 • 13:03 Комментировать
Челси
...
Вулверхэмптон
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08.10 17:00

Бывший нападающий «Аякса» и «Милана» Марко ван Бастен разочарован тем, что полузащитник Хаким Зиеш практически не получает игрового времени в «Челси». Напомним, летом марокканец мог покинуть «Стэмфорд Бридж», но никто из заинтересованных клубов не стал платить за футболиста требуемые деньги.

«Именно такие игроки, как он рождают в нас желание включать телевизор и ходить на матчи. То что он сидит на скамейке, это несчастье для всего футбола», – цитирует ван Бастена Absolute Chelsea.

В нынешнем сезоне Зиеш не отметился ни одним результативным действием в двух матчах чемпионата Англии. Марокканец выступает за «Челси» с лета 2020 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Марко Ван Бастен Хаким Зиеш
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ЧЕЛСИ ВУЛВЕРХЭМПТОН
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