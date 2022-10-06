Чалоба: «Играя за такой клуб, как «Челси», ты всегда должен быть готов»

Защитник «Челси» Трево Чалоба прокомментировал свою игру в матче Лиги чемпионов против «Милана». Напомним, англичанин вышел на замену в первом тайме вместо Уэсли Фофана, который открыл счёт, а затем получил травму.

«Это мой клуб. Каждый раз, когда я выхожу на поле, я хочу показать тренеру, что достоин играть. С каждым разом, как я получаю шанс, я выкладываюсь на полную и добавляю тренеру выбора. Играя за такой клуб, как «Челси», ты всегда должен быть готов», – заявил Чалоба на интервью после матча.

Летом Чалоба мог покинуть «Челси». Одним из заинтересованных клубов как раз был «Милан», но руководство «пенсионеров» заблокировало трансфер.