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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Чалоба: «Играя за такой клуб, как «Челси», ты всегда должен быть готов»

06 Октября 2022 • 15:36 Комментировать
Челси
...
Вулверхэмптон
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08.10 17:00

Защитник «Челси» Трево Чалоба прокомментировал свою игру в матче Лиги чемпионов против «Милана». Напомним, англичанин вышел на замену в первом тайме вместо Уэсли Фофана, который открыл счёт, а затем получил травму.

«Это мой клуб. Каждый раз, когда я выхожу на поле, я хочу показать тренеру, что достоин играть. С каждым разом, как я получаю шанс, я выкладываюсь на полную и добавляю тренеру выбора. Играя за такой клуб, как «Челси», ты всегда должен быть готов», – заявил Чалоба на интервью после матча.

Летом Чалоба мог покинуть «Челси». Одним из заинтересованных клубов как раз был «Милан», но руководство «пенсионеров» заблокировало трансфер.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Трево Чалоба
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ЧЕЛСИ ВУЛВЕРХЭМПТОН
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