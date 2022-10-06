Джо Колу — о Джеймсе: «Он был великолепен на протяжении всего матча»

Бывший полузащитник «Челси» Джо Коул высказался об игре защитника «синих» Риса Джеймса в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Милана» (3:0).

Напомним, в прошедшей встрече 22-летний англичанин установил рекорд, став самым молодым футболистом в истории клуба, которому удалось забить гол и отдать результативную передачу в матче Лиги чемпионов.

«Рис Джеймс был великолепен на протяжении всего матча, для него не найдётся более лучших слов», — заявил Коул.

В текущем сезоне Джеймс провёл в составе «Челси» девять матчей, забив в общей сложности два гола и отдав две результативных передачи.